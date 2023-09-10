Собянин набрал почти 2,3 млн голосов на выборах мэра Москвы при подсчете 54,4% протоколов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Сергей Собянин набрал почти 2,3 миллиона голосов на выборах мэра Москвы после обработки 54,4% протоколов, следует из данных на информационном экране в Центральной избирательной комиссии РФ.

"Обработано 54,4%, или 1 198 протоколов. Собянин Сергей – 2 271 454 голоса, из них 2 053 954 электронных голосов", – показано на экранах.

Ранее Собянин сообщил о беспрецедентно высокой явке на выборах мэра Москвы в 2023 году. Активная гражданская позиция сегодня особенно важна, подчеркнул он.

Он также прибыл в штаб поддержки и поблагодарил за работу на выборах. Собянин отметил, что если жители Москвы доверятся им, то впереди команду ожидает трудная и интересная деятельность.

Зампред Мосгоризбиркома Дмитрий Реут, в свою очередь, рассказал, что явка на выборах мэра столицы составила 42,5%. По словам замруководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Александра Асафова, в этом году она намного выше, чем в 2018-м.

Выборы мэра Москвы прошли с 8 по 10 сентября. Голосовать на них смогли все совершеннолетние москвичи.

В выборах приняли участие пять кандидатов: Дмитрий Гусев от партии "Справедливая Россия – За правду", Владислав Даванков от партии "Новые люди", Леонид Зюганов от КПРФ, Сергей Собянин от "Единой России", Борис Чернышов от ЛДПР.

Собянин по итогам онлайн-голосования на выборах мэра Москвы набрал более 2 млн голосов