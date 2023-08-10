ЭКОВАС заявило о солидарности с отстраненным от власти президентом Нигера Базумом

Фото: AP Photo/Michel Euler

Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) продолжает поддерживать отстраненного президента Нигера Мохамеда Базума. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление председательствующего в сообществе президента Нигерии Болы Тинубу по итогам саммита ЭКОВАС.

"Мы осуждаем захват власти в Нигере. Мы подтверждаем нашу солидарность с международно признанным президентом Нигера Мохамедом Базумом", – заявил Тинубу.

Лидеры ЭКОВАС обсудили дальнейшие шаги в отношении ситуации в Нигере на чрезвычайном саммите ЭКОВАС в столице Нигерии Абудже.

Военные Нигера отстранили от власти президента страны Мохамеда Базума 26 июля. Ответственность за переход власти взял на себя командующий президентской гвардией Нигера генерал Абдурахман Чиани.

Комментируя ситуацию в Нигере, глава комиссии ЭКОВАС Омар Алье Туре допустил военное вмешательство в ситуацию. Позже лидеры стран ЭКОВАС публично отказались от применения сил в отношении нигерской стороны, однако в СМИ сообщали о согласовании проекта военной интервенции.

В Нигере заявили о закрытии воздушного пространства