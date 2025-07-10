Завершилось прощание с экс-министром транспорта Старовойтом

Фото: РИА Новости/София Лозгачева

Прощание с бывшим министром транспорта Романом Старовойтом завершилось в Москве, передает ТАСС.

Церемония проходила в траурном зале Центральной клинической больницы (ЦКБ) № 1 Управления делами президента в столице. В ней приняли участие недавно занявший должность главы Минтранса Андрей Никитин, а также зампредседателей правительства РФ Александр Новак и Марат Хуснуллин.

Среди гостей присутствовали руководители Минпромторга, Минсельхоза, Минцифры и Минэкономразвития Антон Алиханов, Оксана Лут, Максут Шадаев и Максим Решетников соответственно, а также министр культуры РФ Ольга Любимова и многие другие.

Кроме того, венок, чтобы почтить память умершего, отправил Владимир Путин. Его установили в церемониальном зале ЦКБ.

Похороны политика пройдут в Санкт-Петербурге в пятницу, 11 июля. Местом захоронения станет Смоленское кладбище.

О смерти Старовойта стало известно 7 июля. Экс-глава Минтранса покончил с собой, его тело обнаружили в автомобиле на парковке недалеко от парка имени Малевича в Одинцовском округе Подмосковья.

Незадолго до трагедии Путин освободил Старовойта от занимаемой должности, на которую он был утвержден в мае 2024 года.

Старовойт родился 20 января 1972 года в Курске. Он получил высшее образование в Балтийском государственном техническом университете "Военмех" в Санкт-Петербурге, а затем продолжил обучение в РАНХиГС.

С 2012 по 2018 год политик занимал должность руководителя Росавтодора, а с 2018-го по 2024-й был главой администрации Курской области.