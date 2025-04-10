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10 апреля, 20:20

Политика

Дарчиев заявил, что РФ отметила приоритетность возврата своей дипсобственности в США

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Москва на встрече с Вашингтоном в турецком Стамбуле отметила приоритетность возврата своей конфискованной дипсобственности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посла РФ в США, главу делегации на консультациях Александра Дарчиева.

По его словам, стороны обозначили взаимную готовность работать над соответствующей "дорожной картой".

Делегации РФ и Соединенных Штатов провели консультации в Стамбуле 10 апреля. Встреча длилась почти шесть часов.

В ходе беседы обсуждались вопросы регулирования и нормализации российско-американских отношений по линии МИД и Госдепартамента, в том числе возможности банковского обслуживания работы диппредставительств.

Кроме того, в рамках переговоров делегации отметили необходимость устранения "раздражителей", которые возникли при администрации бывшего президента США Джо Байдена, для укрепления доверия между странами и восстановления полноценных межгосударственных связей.

В Стамбуле обсудили восстановление дипмиссий России и США

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