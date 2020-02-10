Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Политика

15:36

В Кремле оценили работу кабмина Медведева

политика власть

Фото: ТАСС/Александр Астафьев/пресс-служба правительства РФ

Ушедшее в отставку правительство Дмитрия Медведева проделало большую работу, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он обратил внимание, что нынешний кабмин не начинает с чистого листа. Вопрос о том, подвергнут ли решения предыдущего правительства инвентаризации, представитель Кремля назвал некорректным.

"Вы знаете, что итоги работы правительства Медведева получили весьма позитивную оценку президента Путина, и получали ее неоднократно", – цитирует его РИА Новости.

Ранее Песков объяснил, что решение об отставке кабмина было принято Медведевым на фоне новых задач и оценок, высказанных главой государства. Счетная палата назвала систему стратегического планирования в правительстве Медведева неэффективной. Пресс-секретарь президента отметил, что доклад Счетной палаты на этот счет будет проанализирован.

15 января правительство в полном составе ушло в отставку. Новым премьером стал возглавлявший ФНС России Михаил Мишустин. 21 января был объявлен полный состав нового кабмина. При этом многие старые члены правительства получили новые должности.

Медведеву глава государства предложил стать зампредседателя Совета безопасности РФ. Для этого он внес в Госдуму законопроект, которым в Совбезе РФ вводится эта новая должность.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика