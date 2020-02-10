В Кремле оценили работу кабмина Медведева

Фото: ТАСС/Александр Астафьев/пресс-служба правительства РФ

Ушедшее в отставку правительство Дмитрия Медведева проделало большую работу, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он обратил внимание, что нынешний кабмин не начинает с чистого листа. Вопрос о том, подвергнут ли решения предыдущего правительства инвентаризации, представитель Кремля назвал некорректным.

"Вы знаете, что итоги работы правительства Медведева получили весьма позитивную оценку президента Путина, и получали ее неоднократно", – цитирует его РИА Новости.

Ранее Песков объяснил, что решение об отставке кабмина было принято Медведевым на фоне новых задач и оценок, высказанных главой государства. Счетная палата назвала систему стратегического планирования в правительстве Медведева неэффективной. Пресс-секретарь президента отметил, что доклад Счетной палаты на этот счет будет проанализирован.

15 января правительство в полном составе ушло в отставку. Новым премьером стал возглавлявший ФНС России Михаил Мишустин. 21 января был объявлен полный состав нового кабмина. При этом многие старые члены правительства получили новые должности.

Медведеву глава государства предложил стать зампредседателя Совета безопасности РФ. Для этого он внес в Госдуму законопроект, которым в Совбезе РФ вводится эта новая должность.