Совфед одобрил закон о введении должности зампредседателя Совбеза

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Члены верхней палаты парламента одобрили закон о введении в Совете безопасности РФ должности заместителя председателя. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Согласно документу, заместителем председателя Совета безопасности должен быть гражданин России, который не имел никогда ранее гражданства другого государства или вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного государства.

Законопроект о введении такой должности в нижнюю палату парламента внес Владимир Путин, ранее предложивший занять ее бывшему премьер-министру Дмитрию Медведеву.

Правительство России в полном составе подало в отставку 15 января. Новым премьер-министром России вместо Медведева стал Михаил Мишустин, который до этого занимал пост главы Федеральной налоговой службой.

Медведев, в свою очередь, сообщил, что в целом остался доволен тем, как работало правительство под его руководством в 2012–2020 годах, несмотря на ряд болезненных решений и нерешенных вопросов. Экс-премьер подчеркнул, что ключевой задачей нового кабмина под руководством Михаила Мишустина является рост реальных доходов граждан.

21 января был объявлен полный состав нового кабмина. При этом многие старые члены правительства получили новые должности.

