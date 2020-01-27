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Политика

18:30

Медведев напомнил о "законе сохранения Дмитриев Николаевичей в правительстве"

власть политика

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев в ходе заседания бюро высшего совета партии рассказал о "законе сохранения Дмитриев Николаевичей в правительстве". Об этом сообщает ТАСС.

Шуточную аналогию на закон сохранения массы Медведев провел после доклада Дмитрия Чернышенко, назначенного на пост вице-премьера, курирующего спорт и культуру.

"Хочу с удовольствием отметить закон сохранения Дмитриев Николаевичей в правительстве. Один выбывает (Дмитрий Козак. – Прим. ред.), второй (Чернышенко. – Прим. ред.) его замещает. Таким образом, три Дмитрия Николаевича в правительстве являются константой", – заметил Медведев.

Бывший вице-премьер Дмитрий Козак был назначен заместителем главы президентской администрации. Дмитрий Патрушев сохранил свой пост главы Минсельхоза.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что решение об отставке правительства было принято Дмитрием Медведевым на фоне новых задач и оценок, высказанных президентом.

Правительство России в полном составе подало в отставку 15 января. Новым премьер-министром России вместо Медведева стал Михаил Мишустин, который до этого занимал пост главы Федеральной налоговой службой.

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