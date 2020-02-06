Счетная палата назвала неэффективным правительство Медведева

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Счетная палата назвала неэффективной систему стратегического планирования в правительстве Дмитрия Медведева. Такой вывод сделан по итогам стратегического аудита, охватившего период с 2017 по 2018 год, а также первые девять месяцев 2019-го, сообщает РИА Новости.

Аудиторы проанализировали стратегические планы федеральных ведомств (ФОИВ) на 2019-2024 годы и обнаружили, что ни один из них не соответствует установленным требованиям.

В Счетной палате заявили, что в планы деятельности ФОИВ включено только 26% показателей госпрограмм и подпрограмм, за которые они отвечают. Из показателей национальных и федеральных проектов в планах учтено 55%.

Также отмечается, что система стратегического планирования разбалансирована, а уровень контроля и исполнительской дисциплины низок.

Правительство Медведева ушло в отставку 15 января. Новым премьер-министром назначен бывший глава ФНС Михаил Мишустин.

21 января был объявлен полный состав нового кабмина. При этом многие старые члены правительства получили новые должности.

Медведеву глава государства предложил стать зампредседателя Совета безопасности РФ. Для этого он внес в Госдуму законопроект, которым в Совбезе РФ вводится эта новая должность.