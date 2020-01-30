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Политика

30 января, 19:47

Названа зарплата Медведева на посту зампреда Совбеза

политика

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Зарплата Дмитрия Медведева на посту зампреда Совбеза России составит 618 713 рублей в месяц. Указ подписал Владимир Путин, сообщает "Газета.ру".

Указ вступает в силу с 16 января 2020 года.

Ранее члены верхней палаты парламента одобрили закон о введении в Совете безопасности РФ должности заместителя председателя.

Согласно документу, зампредседателя Совбеза должен быть гражданин РФ, который не имел никогда ранее гражданства или вида на жительство в другом государстве.

15 января Медведев сообщил об отставке правительства. Путин принял отставку и предложил Медведеву занять новую должность в Совбезе.

"Ничего неожиданного в этой должности нет. Кроме того, что этой должности до этого не было", – прокомментировал Медведев назначение на новую должность.

Новым премьером стал возглавлявший ФНС России Михаил Мишустин. 21 января был объявлен полный состав нового кабмина. Многие старые члены правительства получили новые должности.

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