Путин встретился с бывшими членами правительства

Фото: kremlin.ru
Владимир Путин проводит встречу с бывшими членами правительства, передает ТАСС.
Во встрече участвуют зампредседателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев, бывшие вице-премьеры Максим Акимов, Ольга Голодец, Виталий Мутко, бывший министр просвещения Ольга Васильева, бывший министр культуры Владимир Мединский, бывший глава Минэкономразвития Максим Орешкин, экс-министр здравоохранения Вероника Скворцова, бывший глава Минтруда Максим Топилин и другие.
Глава государства выразил надежду на то, что они будут использовать свой опыт для решения задач на новых рабочих местах и вместе составят единую расширенную команду. Он подчеркнул, что рассчитывает на них.
Российский лидер отметил, что кабмин во главе с Дмитрием Медведевым сделал много полезного для стратегического развития страны, хотя работал в непростых условиях.
"Разумеется, на 100% никогда и нигде планы не исполняются, но в целом я считаю, что правительство сделало очень много важных вещей", – заявил президент.
По оценке Путина, для кабинета министров было непросто определить цели национального развития, разработать национальные проекты для их достижения и работать над развитием экономики и соцсферы страны. Он поблагодарил бывших членов правительства за их труд.
15 января правительство в полном составе ушло в отставку. Новым премьером стал возглавлявший ФНС России Михаил Мишустин. 21 января был объявлен полный состав нового кабмина. При этом многие старые члены правительства получили новые должности.
Медведеву глава государства предложил стать зампредседателя Совета безопасности РФ. Для этого он внес в Госдуму законопроект, которым в Совбезе РФ вводится эта новая должность.
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