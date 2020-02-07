В компании UFG рассказали о доходах семьи Мишустина

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В UFG рассказали о доходах премьер-министра России Михаила Мишустина и его семейного траста во время работы в инвестиционной компании. Данные указаны в ответном письме на запрос издания РБК.

"Вознаграждение его как ключевого руководителя в 2009 году, например, составило около 79 миллионов рублей, или около 2,5 миллионов долларов, что было задекларировано им в 2010 году", – говорится в сообщении.

Документ подписан управляющим партнером группы Полиной Герасименко. UFG запросила у членов семьи Михаила Мишустина согласие на разглашение данных и получила его, уточнила она.

"Важно отметить, что большая часть этого вознаграждения – бонусы по сделкам, которые в случае успеха существенно выше зарплаты. Это обычная практика инвестиционных компаний", – отметили в UFG.

В компании также рассказали, что Мишустин пришел в бизнес в 2008 году по приглашению экс-министра финансов Бориса Федорова, который был председателем совета директоров группы UFG.

Отмечается, что Федоров и Мишустин дружили с 1989 года со времен "Международного компьютерного клуба". Кроме того, в письме указывается, что в те годы Мишустин был лично знаком со Стивом Джобсом и Биллом Гейтсом.

В UFG будущий премьер курировал "расширение международного присутствия развитие венчурного инвестирования и технологических инвестиций, а также инфраструктурные и сельскохозяйственные проекты".

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"В марте 2010 года Михаил Мишустин принимает предложение вернуться на государственную службу и выполняет требование к госслужащим об отсутствии коммерческого участия в частных компаниях, передав 100 процентов собственности траста своей супруге Мишустиной Владлене Юрьевне с обязательством перед партнерами UFG о продаже этих активов", – резюмируется в письме.

Там добавляется, что в 2010–2013 годах жена Мишустина получала доходы от траста UFG и задекларировала его в размере 11,55 миллиона долларов совокупно за четыре года.

В 2013 году в связи с принятием нового федерального закона "о введении дополнительных ограничений не только на самих госслужащих, но и их супругов и несовершеннолетних детей" Мишустина должна была передать свой траст третьему лицу.

Поскольку "в практике инвестиционных фондов исключаются риски приобретения долей недружественными акционерами" оставшиеся активы были переданы матери и сестре премьера – Мишустиной Луизе Михайловне и Стениной Наталье Владимировне.

В 2013–2015 годах доходы от UFG Луизы Мишустиной составили 11,9 миллиона долларов, а Стениной — 10,1 миллиона долларов, подчеркивается в документе. Таким образом, общая сумма доходов всех троих бенефициаров от траста UFG за период с 2010 по 2015 год составила 33,55 миллиона долларов, что по текущему курсу соответствует 2,15 миллиарда рублей.

UFG, или Объединенная финансовая группа – крупная независимая инвестиционная компания с активами более 2,3 миллиарда долларов. Мишустин возглавлял UFG в 2008-2010 годах в перерыве между государственной службой.

Правительство Дмитрия Медведева в полном составе подало в отставку после послания президента Владимира Путина Федеральному собранию 15 января. На следующий день новым главой правительства был назначен 53-летний Мишустин. Обновленный состав кабмина стал известен 21 января.