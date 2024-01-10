В АТОР заявили, что в Эквадоре нет организованных российских туристов

Фото: ТАСС/EPA/Jose Jacome

В охваченном беспорядками Эквадоре нет россиян, отдыхающих по линии туроператоров, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По ее данным, Эквадор малоизвестен на российском туристическом рынке. Кроме того, логистика для поездок в эту страну из России сложная.

Ранее в МИД РФ сообщили, что на данный момент не было зафиксировано никаких происшествий с россиянами на фоне беспорядков в Эквадоре.

Эквадорский лидер Даниэль Нобоа объявил в государстве режим "внутреннего вооруженного конфликта" на фоне обострения ситуации в сфере безопасности. Он также созвал заседание совета безопасности республики для выработки мер по борьбы с преступными группировками на территории республики.

В результате беспорядков погибли как минимум 10 человек, в том числе два правоохранителя. Глава Гуаякиля Акилес Альварес заявил о двух пострадавших во время беспорядков, одним из которых является школьник. От местных жителей поступило более 1,9 тысячи заявлений о преступлениях.

Российское посольство в Эквадоре на фоне объявления внутреннего вооруженного конфликта настоятельно рекомендует воздержаться от поездок по территории страны или ее посещения.