Кабмин утвердил решение об отсрочке от уплаты налогов для жителей Курской области

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Правительство РФ утвердило решение, согласно которому жители Курской области смогут получить отсрочку от уплаты транспортного и земельного налогов, а также налога на имущество физлиц. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Решение затрагивает те налоги, которые должны быть выплачены до конца этого года. Оплатить их можно будет до 1 декабря 2025 года.

"Отсрочка будет предоставлена гражданам, местом жительства которых по состоянию на 1 августа 2024 года являлась приграничная территория Курской области либо территория Курской области, где введен режим контртеррористической операции и в отношении жителей принято решение об отселении", – уточнили в пресс-службе правительства РФ.

Региональный кабмин, как сказано в сообщении, должен будет определить список соответствующих территорий.

Кроме того, российское правительство на год приостановило ряд налоговых проверок для предпринимателей в приграничных районах Курской области. Бизнесменов на 12 месяцев оградят от вынесения решений о приостановлении операций по счетам в банках и переводов электронных денежных средств, а также дадут отсрочку по уплате налогов и страховых взносов.

Платежи нужно будет уплатить через год, с рассрочкой. К ним отнесли налоги, авансовые платежи по налогам, а также страховые взносы. Кроме того, предприниматели получат отсрочку по обязательным взносам на страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

Бои с украинскими подразделениями в Курской области продолжаются с 6 августа. По этой причине в регионе введен режим ЧС федерального характера и действует режим КТО.

В свою очередь, Владимир Путин заявлял о своей уверенности в полном освобождении Курской области от формирований ВСУ. Президент также обращал внимание, что после того, как украинские войска покинут российские территории, там будет очень востребована работа волонтеров.

