09 декабря, 10:05Политика
Кабмин утвердил решение об отсрочке от уплаты налогов для жителей Курской области
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Правительство РФ утвердило решение, согласно которому жители Курской области смогут получить отсрочку от уплаты транспортного и земельного налогов, а также налога на имущество физлиц. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.
Решение затрагивает те налоги, которые должны быть выплачены до конца этого года. Оплатить их можно будет до 1 декабря 2025 года.
"Отсрочка будет предоставлена гражданам, местом жительства которых по состоянию на 1 августа 2024 года являлась приграничная территория Курской области либо территория Курской области, где введен режим контртеррористической операции и в отношении жителей принято решение об отселении", – уточнили в пресс-службе правительства РФ.
Региональный кабмин, как сказано в сообщении, должен будет определить список соответствующих территорий.
Кроме того, российское правительство на год приостановило ряд налоговых проверок для предпринимателей в приграничных районах Курской области. Бизнесменов на 12 месяцев оградят от вынесения решений о приостановлении операций по счетам в банках и переводов электронных денежных средств, а также дадут отсрочку по уплате налогов и страховых взносов.
Платежи нужно будет уплатить через год, с рассрочкой. К ним отнесли налоги, авансовые платежи по налогам, а также страховые взносы. Кроме того, предприниматели получат отсрочку по обязательным взносам на страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
Бои с украинскими подразделениями в Курской области продолжаются с 6 августа. По этой причине в регионе введен режим ЧС федерального характера и действует режим КТО.
В свою очередь, Владимир Путин заявлял о своей уверенности в полном освобождении Курской области от формирований ВСУ. Президент также обращал внимание, что после того, как украинские войска покинут российские территории, там будет очень востребована работа волонтеров.
Путин поручил содействовать трудоустройству эвакуированных из приграничных областей