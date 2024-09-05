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Российское правительство на год приостановило ряд налоговых проверок для предпринимателей в приграничных районах Курской области. Об этом сообщается в телеграм-канале кабмина.

Бизнесменов на 12 месяцев оградят от вынесения решений о приостановлении операций по счетам в банках и переводов электронных денежных средств, а также дадут отсрочку по уплате налогов и страховых взносов.

Платежи нужно будет уплатить через год, с рассрочкой. К ним отнесли налоги, авансовые платежи по налогам, а также страховые взносы. Кроме того, предприниматели получат отсрочку по обязательным взносам на страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

"Решение позволит поддержать предпринимателей пострадавших территорий", – добавили в пресс-службе.

Также это коснется тех территорий региона, где введен режим контртеррористической операции (КТО) и принято решение об отселении жителей. Перечень предпринимателей, которые смогут воспользоваться мерами поддержки, сформируют власти Курской области.

Священный долг Вооруженных сил России в том, чтобы выбросить противника с Курской области и защитить граждан, заявил Владимир Путин. Он подчеркнул, что жители приграничных районов региона страдают от террористических атак Вооруженных сил Украины (ВСУ). Однако своей атакой Киев ослабил силы на других направлениях.

Бои с ВСУ идут в Курской области с 6 августа. Там введен режим ЧС федерального характера, также в этом регионе и в соседних Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции. Общие потери украинцев на курском направлении составили 10 100 солдат и 81 танк.

