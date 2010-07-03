ДНР и Украина начали разведение сил в Петровском

Фото: ТАСС/Валентин Спринчак
Ополченцы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) и украинские военные начали отвод сил в районе поселка Петровское на линии соприкосновения в Донбассе. Об этом сообщает РИА Новости.
В 13:00 были запущены ракеты, которые означали готовность ополченцев к отводу. Украинские силовики ответили им тем же. Сейчас ополченцы покидают позиции у линии соприкосновения. За процессом следят представители ОБСЕ.
Информацию об отводе сил подтвердили и в преставительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
В свою очередь, полномочный представитель РФ в Контактной группе по урегулированию ситуации на Украине Борис Грызлов заявил, что Россия приветствует отвод сил у Петровского в Донбассе, передает ТАСС.
"Сегодня киевская сторона и донецкая сторона приступили к синхронному устранению нарушений на участке разведения сил и средств в районе Петровского. Российская делегация, как посредник минского процесса, приветствует это событие", – сказал Грызлов.
Российский полпред добавил, что разведение сил в этом районе происходило и ранее, уточнив, тогда киевская сторона не выполнила свои обязательства. Он отметил, что сроки отвода сил были также неоднократно отложены. Грызлов выразил надежду, что в этот раз Киев не помешает выполнению отвода сил и процесс завершится в ближайшее время.
Он также напомнил, что процесс отвода сил происходит в соответствии с договоренностями, которые закреплены "нормандской четверкой" и минской Контактной группой.
30 июня 2019 года войска отвели в районе станицы Луганской. В конце сентября на встрече контактной группы стороны договорилось об отводе войск в районе Золотого и Петровского.
Отвод должен был начаться 7 октября, но был сорван из-за того, что украинская сторона объявила о необходимости соблюдения семидневного "периода тишины".
Позже в район города Золотое прибыли украинские националисты, которые настаивали, что не дадут отводить войска. К ним поехал Владимир Зеленский. Общение с радикалами закончилось перепалкой.
Через несколько дней глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил о начале процесса разведения сил в Золотом.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: