ДНР и Украина начали разведение сил в Петровском

Фото: ТАСС/Валентин Спринчак

Ополченцы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) и украинские военные начали отвод сил в районе поселка Петровское на линии соприкосновения в Донбассе. Об этом сообщает РИА Новости.

В 13:00 были запущены ракеты, которые означали готовность ополченцев к отводу. Украинские силовики ответили им тем же. Сейчас ополченцы покидают позиции у линии соприкосновения. За процессом следят представители ОБСЕ.

Информацию об отводе сил подтвердили и в преставительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

В свою очередь, полномочный представитель РФ в Контактной группе по урегулированию ситуации на Украине Борис Грызлов заявил, что Россия приветствует отвод сил у Петровского в Донбассе, передает ТАСС.

"Сегодня киевская сторона и донецкая сторона приступили к синхронному устранению нарушений на участке разведения сил и средств в районе Петровского. Российская делегация, как посредник минского процесса, приветствует это событие", – сказал Грызлов.

Российский полпред добавил, что разведение сил в этом районе происходило и ранее, уточнив, тогда киевская сторона не выполнила свои обязательства. Он отметил, что сроки отвода сил были также неоднократно отложены. Грызлов выразил надежду, что в этот раз Киев не помешает выполнению отвода сил и процесс завершится в ближайшее время.

Он также напомнил, что процесс отвода сил происходит в соответствии с договоренностями, которые закреплены "нормандской четверкой" и минской Контактной группой.

30 июня 2019 года войска отвели в районе станицы Луганской. В конце сентября на встрече контактной группы стороны договорилось об отводе войск в районе Золотого и Петровского.

Отвод должен был начаться 7 октября, но был сорван из-за того, что украинская сторона объявила о необходимости соблюдения семидневного "периода тишины".

Позже в район города Золотое прибыли украинские националисты, которые настаивали, что не дадут отводить войска. К ним поехал Владимир Зеленский. Общение с радикалами закончилось перепалкой.

Через несколько дней глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил о начале процесса разведения сил в Золотом.

