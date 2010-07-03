Грызлов заявил о срыве Киевом возобновления разведения сил в Петровском

Фото: телеграм-канал СИЛОВИКИ

Украина срывает возобновление разведения сил и средств в районе населенного пункта Петровское в Донбассе, заявил полпред РФ в контактной группе Борис Грызлов.

"Мы вновь в который раз убеждаемся, что главная причина пробуксовки минского процесса – это позиция Киева", – цитирует Грызлова РИА Новости.

По его словам, процесс разведения сил в Петровском должен был начаться в понедельник, 4 ноября. Однако Киев не приступил к нему, хотя представители Донецка дали сигнал о готовности начать отвод сил.

Рамочное решение о разведении сил и средств в Донбассе представители Украины, ЛНР, ДНР, России и ОБСЕ подписали еще в сентябре 2016 года.

Документ предполагал создание зон безопасности на трех пилотных участках – у Золотого, Петровского и Станицы Луганской. Тогда развести войска удалось в двух из трех пунктов, но затем туда вернулись военные части.

30 июня 2019 года войска отвели в районе станицы Луганской. В конце сентября на встрече контактной группы стороны договорилось об отводе войск в районе Золотого и Петровского.

Отвод должен был начаться 7 октября, но был сорван из-за того, что украинская сторона заявила о необходимости соблюдения семидневного "периода тишины".

Позже в район города Золотое прибыли украинские националисты, которые заявили, что не дадут отводить войска. К ним поехал Владимир Зеленский. Общение с радикалами закончилось перепалкой.

Через несколько дней глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил о начале процесса разведения сил в Золотом.