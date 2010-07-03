Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Политика

16:00

В Госдуме оценили сообщение о начале разведения сил в Донбассе

политика

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Первый зампред парламентского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин прокомментировал заявление министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко о начале процесса разведения сил и средств в городе Золотое Луганской области.

"Если развод сил начался – это хорошо. Важно, чтобы Украина выполняла свои обещания. Но на пути выполнения договоренностей еще очень много подводных камней", – сказал парламентарий в интервью RT.

По мнению депутата, успешное разведение сил покажет, что на Украине все еще существует официальная власть.

Решение о разведении сил и средств в Донбассе представители Украины, ЛНР, ДНР, России и ОБСЕ подписали в сентябре 2016 года. Документ предполагал создание зон безопасности на трех участках – у Золотого, Петровского и Станицы Луганской. Тогда развести войска удалось в двух из трех пунктов, но затем туда вернулись военные части.

В конце сентября на встрече контактной группы стороны договорилось об отводе войск в районе Золотого и Петровского. Отвод должен был начаться 7 октября, однако был сорван из-за того, что украинская сторона заявила о необходимости соблюдения 7-дневного "периода тишины".

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика