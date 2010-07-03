В Госдуме оценили сообщение о начале разведения сил в Донбассе

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Первый зампред парламентского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин прокомментировал заявление министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко о начале процесса разведения сил и средств в городе Золотое Луганской области.

"Если развод сил начался – это хорошо. Важно, чтобы Украина выполняла свои обещания. Но на пути выполнения договоренностей еще очень много подводных камней", – сказал парламентарий в интервью RT.

По мнению депутата, успешное разведение сил покажет, что на Украине все еще существует официальная власть.

Решение о разведении сил и средств в Донбассе представители Украины, ЛНР, ДНР, России и ОБСЕ подписали в сентябре 2016 года. Документ предполагал создание зон безопасности на трех участках – у Золотого, Петровского и Станицы Луганской. Тогда развести войска удалось в двух из трех пунктов, но затем туда вернулись военные части.

В конце сентября на встрече контактной группы стороны договорилось об отводе войск в районе Золотого и Петровского. Отвод должен был начаться 7 октября, однако был сорван из-за того, что украинская сторона заявила о необходимости соблюдения 7-дневного "периода тишины".

