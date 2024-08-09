Львова-Белова призвала международные организации дать оценку атакам ВСУ на Курскую область

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Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова призвала гуманитарные и правозащитные организации во всем мире оценить действия ВСУ в приграничных районах Курской области как террор. Об этом она сообщила в своем телеграм-канале.

"Цинично, намеренно, жестоко убивать беззащитных людей, детей, женщин, в качестве акта устрашения – украинский режим снова показывает свою террористическую сущность", – указала Львова-Белова, призвав вдобавок остановить террор со стороны военнослужащих Украины.

Кроме того, детский омбудсмен рассказала, что ее аппарат вместе с фондом "Страна для детей" организовали оперативный сбор гумпомощи для детей и семей с детьми, которые экстренно были вынуждены расселиться в пунктах временного размещения.

В свою очередь, глава Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев, слова которого передает телеграм-канал организации, заявил, что уже подготавливает обращение в международные организации с просьбой признать действия Украины в Курской области террористическими. Он также указал на то, что гибель мирных граждан в Курской области не случайна, а на самом деле является преднамеренными убийством.

"Это очевидные преступления – правила ведения войны требуют по возможности, чтобы не пострадали объекты религии, искусства, науки. Очевидно, что обстрел монастыря был проведен намеренно", – подчеркнул Фадеев.

Глава СПЧ отметил, что по Женевской конвенции нельзя делать мирных людей или гражданские объекты целями, поэтому действия ВСУ относятся к нарушениям этого документа.

Между тем, как уточнил в своем телеграм-канале мэр Курска Игорь Куцак, муниципальные детские лагеря имени Ульяны Громовой и "Орленок" временно пришлось закрыть из-за действующего в области режима чрезвычайной ситуации (ЧС). Он подчеркнул, что все эти меры направлены на обеспечение безопасности детей.

"Заезды, запланированные на пятую смену 12 августа, проводиться не будут", – добавил он.

Вместе с этим воспитанников Льговского центра соцпомощи в Курской области в составе 15–25 детей вывозят из-за атак со стороны ВСУ, добавила в разговоре с ТАСС уполномоченный по правам ребенка в регионе Наталья Листопадова.

"Беловский детский дом уехал в Воронеж. Детки там тяжелобольные, лежачие", – подытожила она.

6 августа до тысячи солдат ВСУ предприняли попытку захватить территорию Курской области, но ВС РФ смогли остановить их продвижение вглубь территории России, а спустя время вооруженные формирования Украины перешли в отступление. Сейчас известно, что противник потерял около 945 военнослужащих и 102 единицы бронетехники.

На фоне этого около 66 человек пострадали, включая 9 детей, а также погибли 4 мирных жителя.

Власти в связи с происходящими событиями в регионе приняли решение отнести ситуацию к ЧС федерального характера. В регионе также установили федеральный уровень реагирования.

