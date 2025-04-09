Минюст проверит основания для признания Ивана Урганта иноагентом

Фото: ТАСС/Вадим Тараканов

Минюст России проверяет, есть ли основания для признания телеведущего Ивана Урганта иностранным агентом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ответ министерства по запросу депутата Госдумы Николая Новичкова.

"При наличии сведений, подтверждающих соответствие лица признакам иностранного агента <…> Минюстом России будет рассмотрен вопрос о включении указанного в вашем обращении фигуранта в реестр иностранных агентов", – говорится в документе.

Ранее Новичков уже призывал рассмотреть возможность признания Урганта иноагентом. Соответствующее обращение он направлял министру юстиции России Константину Чуйченко после появления в СМИ информации о регистрации Урганта как индивидуального предпринимателя во Франции. Позже сообщалось, что телеведущий закрыл ИП в Париже.

Кроме того, Новичков предлагал признать Урганта иноагентом в январе 2023 года. Депутат заявлял также о необходимости возбуждения уголовных дел в отношении таких людей, как Ургант. Тем не менее в августе того же года ФНС опровергла информацию о проверке в отношении шоумена.