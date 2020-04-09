Премьер Италии высказался о намеках насчет "условий" помощи от России

Фото: ТАСС/Министерство обороны РФ

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте назвал оскорбительным намек на то, что Россия помогала итальянцам в борьбе с коронавирусом якобы на неких условиях.

"Это большое оскорбление, и не только для меня, а также для Владимира Путина", – сказал он в интервью BBC.

Конте объяснил, что в происходящем нет никакой политической подоплеки. Он уточнил, что провел с Путиным долгий телефонный разговор. Президент РФ никогда не хотел использовать это в качестве рычага давления, когда проявлял солидарность с Италией, подчеркнул премьер-министр.

В марте в Италию прибыли 15 военных самолетов из России. Они доставили около 100 российских военных вирусологов и специалистов Минобороны в области эпидемиологии, восемь врачебно-сестринских бригад, а также оборудование для диагностики и дезинфекционных мероприятий.

В Италии от коронавируса скончались 17,6 тысячи человек, более 139 тысяч заболели. Она занимает первое место по количеству жертв, на втором находится Испания, следом – США.

По последним данным ВОЗ, в мире зарегистрировано свыше 1,35 миллиона случаев заражения, более 79,2 тысячи человек умерли. Суммарный ущерб для мировой экономики из-за распространения коронавируса в течение двух лет составит более 5 триллионов долларов, считают в Bloomberg. Издание отмечает, что мир погружается в самую глубокую рецессию в мирное время с 1930-х годов.

В России за последние сутки подтвердили 1459 случаев коронавирусной инфекции. COVID-19 зарегистрировали в 50 регионах. Всего на сегодняшний день в 81 регионе страны зафиксирован 10 131 случай.