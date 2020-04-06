Ракова: первые заболевшие COVID-19 прибыли в Москву в основном из Италии

Фото: Агентство "Москва"
Первые заболевшие коронавирусом прибыли в Москву в основном из Италии. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"В первую очередь это была Италия, затем Франция и Германия – это основные три страны, которые дали нам первых заболевших", – сказала Ракова.
Она добавила, что в настоящий момент коронавирус больше распространяется внутри Москвы. По словам Раковой, большинство заболевших людей никуда не ездили и ни с кем не контактировали.
Ранее Ракова сообщила, что столичные власти еженедельно принимают новые решения о введении очередных мер для ограничения распространения коронавируса. По ее словам, меры принимаются исходя из динамики заболеваемости в стране и ранее принятых мерах.
29 марта мэр столицы ввел ограничения на передвижения по городу с целью предотвратить масштабное распространение коронавирусной инфекции. Горожанам разрешается покидать квартиры только за экстренной медпомощью, покупками в ближайший магазин или аптеку. Примеру Москвы последовали остальные регионы России.
За последние сутки в России подтвердили 954 случая коронавирусной инфекции. Больше всего случаев заражения в Москве – 591.
В целом в 80 регионах на сегодняшний день зарегистрировано 6343 случая коронавирусной инфекции. Из больниц выписали 406 человек. За весь период умерли 47 человек. В мире зафиксировано уже более 1,13 миллиона случаев заражения, почти 63 тысячи человек скончалось.
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