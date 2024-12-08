Reuters: Асад мог погибнуть в авиакатастрофе

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Президент Сирии Башар Асад мог погибнуть в авиакатастрофе, пишет агентство Reuters со ссылкой на источники.

По его данным, самолет сирийского лидера двигался по странной траектории, неожиданно совершил разворот на 180 градусов, а потом и вовсе исчез с радаров.

Один из источников агентства в Сирии заявил, что не исключает, что был отключен транспондер, однако, по его мнению, выше вероятность, что судно сбили. От дальнейших комментариев он отказался.

Ранее Белый дом заявил, что ему ничего не известно о местонахождении Асада. Итальянские власти также заявили, что не обладают информацией о судьбе Башара Асада.

Боевики террористических формирований установили контроль над Дамаском утром 8 декабря. Позже премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джалали заявил, что готов сотрудничать с любым руководством страны, выбранным народом, и пообещал передать власть мирным путем. Он также призвал жителей Сирии не наносить ущерба государственной собственности.

Позже стало известно, что президент Сирии Башар Асад принял решение об уходе со своей должности и покинул страну после переговоров с рядом участников сирийского конфликта. При этом он приказал осуществить передачу власти мирным путем.

В МИД РФ заявили, что Москва не принимала участия в данных переговорах. Тем не менее, Россия с крайней озабоченностью наблюдает за происходящим в Сирии. На фоне непростой ситуации, сложившейся на территории страны, российские военные базы в Сирии находятся в повышенной боевой готовности. На данный момент их безопасности ничего не угрожает. Вместе с тем российская сторона принимает все меры, необходимые для обеспечения безопасности находящихся в Сирии россиян.

Оппозиция Сирии уже выразила надежду на хорошие отношения с Москвой. Член политического комитета Национальной коалиции оппозиционных и революционных сил Анас аль-Абда подчеркнул, что общие интересы обеих сторон должны считаться первостепенными.

Кроме того, боевики дали гарантии безопасности правительству Сирии. Предполагается, что члены кабмина вновь начнут выполнять свои обязанности на рабочих местах в течение двух дней.