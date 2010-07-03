Россвязь не выявила хакерских атак в ходе Единого дня голосования

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Россвязь не зафиксировала хакерских атак в ходе Единого дня голосования 8 сентября, сообщил руководитель ведомства Олег Духовницкий. Его слова приводит Агентство "Москва".

"Хакерских атак не было. Такой информации со стороны оперативных служб к нам не поступало. Все связи, особенно тот сегмент, который выделен для обеспечения четырех направлений, – телефония, интернет, система видеонаблюдения, обеспечение работы государственной автоматизированной система ГАС "Выборы" – на настоящий момент все работает в штатном режиме", – подчеркнул Духовницкий.

Ранее в столице завершилось электронное голосование на выборах в Мосгордуму – итоговая явка составила 92,3%. Проголосовать онлайн могли жители трех экспериментальных округов – № 1 (Крюково, Матушкино, Савелки, Силино, Старое Крюково), № 10 (Северный, Лианозово, Бибирево) и № 30 (Чертаново Центральное, Чертаново Южное). Как рассказал председатель Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов, каждый избиратель, принявший участие в онлайн-голосовании, получил push-уведомление с информацией о своем голосе.

Также в 20:00 закрылись столичные избирательные участки. Они работали непрерывно с 8:00. Всего в Москве на выборах в Мосгордуму было организовано более 3600 избирательных участков. Тем, кто не смог прийти на выборы по состоянию здоровья, предоставили возможность проголосовать на дому.

Всего в Единый день голосования 8 сентября в 85 регионах России прошли более 5 тысяч выборов разного уровня, в том числе выборы в 13 законодательных собраний. В 16 регионах выбрали губернаторов, в 22 административных центрах – городские думы, в трех региональных центрах – глав муниципальных образований. Окончательный список кандидатов в депутаты Московской городской думы седьмого созыва включал в себя 225 человек.

Последняя информация по выборам в Мосгордуму – в онлайн-трансляции Москвы 24.