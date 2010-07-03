Электронное голосование на выборах в Мосгордуму завершилось

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

В столице завершилось электронное голосование на выборах в Мосгордуму, сообщает портал мэра и правительства Москвы. Итоговая явка на электронном голосовании составила 92,3%.

Проголосовать онлайн могли жители трех экспериментальных округов – № 1 (Крюково, Матушкино, Савелки, Силино, Старое Крюково), № 10 (Северный, Лианозово, Бибирево) и № 30 (Чертаново Центральное, Чертаново Южное).

В этом году на выборах в столице впервые работала система электронного голосования. Информацию о том, как отдать свой голос на выборах в Мосгордуму онлайн, можно было найти в инструкции.

Заместитель председателя Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов отметил, что каждый избиратель, принявший участие в электронном голосовании, получил push-уведомление с информацией о своем голосе.

Окончательный список кандидатов в депутаты Московской городской думы седьмого созыва включал 225 человек.

Последняя информация по выборам в Мосгордуму – в онлайн-трансляции Москвы 24.



Международные наблюдатели высоко оценили организацию выборов в Мосгордуму

ЖЕ]