Электронное голосование на выборах в Мосгордуму завершилось

20:16
20:16
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Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
В столице завершилось электронное голосование на выборах в Мосгордуму, сообщает портал мэра и правительства Москвы. Итоговая явка на электронном голосовании составила 92,3%.
Проголосовать онлайн могли жители трех экспериментальных округов – № 1 (Крюково, Матушкино, Савелки, Силино, Старое Крюково), № 10 (Северный, Лианозово, Бибирево) и № 30 (Чертаново Центральное, Чертаново Южное).
В этом году на выборах в столице впервые работала система электронного голосования. Информацию о том, как отдать свой голос на выборах в Мосгордуму онлайн, можно было найти в инструкции.
Заместитель председателя Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов отметил, что каждый избиратель, принявший участие в электронном голосовании, получил push-уведомление с информацией о своем голосе.
Окончательный список кандидатов в депутаты Московской городской думы седьмого созыва включал 225 человек.
Последняя информация по выборам в Мосгордуму – в онлайн-трансляции Москвы 24.
Международные наблюдатели высоко оценили организацию выборов в Мосгордуму
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