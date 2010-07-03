Представитель ЦИК Киргизии высоко оценила работу наблюдателей в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко

Председатель Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики Нуржан Шайлдабекова высоко оценила работу наблюдателей на выборах депутатов в Мосгордуму. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Шайлдабекова выразила мнение, что горожане испытывают чувство доверия к выборам, понимая, что за ходом выборов кто-то наблюдает. Она добавила, что Общественный штаб сделает огромный вклад в законность выборов, если такая же слаженная работа будет организована на этапе подведения итогов голосования.

В субботу, 8 сентября, в 85 регионах России проходят более 5 тысяч выборов разного уровня, в том числе выборы в 13 законодательных собраний. В 16 регионах выбирают губернаторов, в 22 административных центрах – городские думы, в трех региональных центрах – глав муниципальных образований. Окончательный список кандидатов в депутаты Московской городской думы включает 225 человек.

В этом году впервые на выборах в столице применяют систему электронного голосования. Она работает в трех округах. Таким образом решили голосовать 12 тысяч человек.

По состоянию на 15:00 проголосовали 75% зарегистрированных электронных избирателей. Только за первые полчаса в электронном голосовании приняли участие более 10% избирателей. На 14:15 явка составила 67,3%.

На электронном голосовании избирателю достаточно воспользоваться компьютером или смартфоном, а также учетной записью на портале mos.ru. Информация о том, как проголосовать на выборах в Мосгордуму онлайн, содержится в инструкции.

Также предусмотрена возможность голосования на дому по месту постоянной регистрации – ей могут воспользоваться те, кто не имеет возможности прийти на участок по состоянию здоровья.

Подробнее о том, как проголосовать на выборах в Мосгордуму онлайн, – в инструкции.

Последняя информация по выборам в Мосгордуму – в онлайн-трансляции Москвы 24.

