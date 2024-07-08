В Белом доме утверждают, что Байден не проходит лечение от болезни Паркинсона

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Президент США Джо Байден не проходил и не проходит лечение от болезни Паркинсона. С таким заявлением выступила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Проходил ли президент лечение от болезни Паркинсона? Нет. Проходит ли он сейчас лечение от болезни Паркинсона? Нет. Принимает ли он какие-либо лекарства от болезни Паркинсона? Нет", – приводит ее слова РИА Новости.

Ранее американские СМИ, ссылаясь на записи журнала посещений Белого дома, сообщали, что лечащий врач американского лидера провел встречу с доктором из медицинского центра им. Уолтера Рида, специализирующимся на болезни Паркинсона.

Жан-Пьер на брифинге также отказалась называть имена специалистов, которые могли посещать Белый дом. При этом она рассказала, что президент США проходил осмотр у невролога лишь трижды и в увязке с общим медосмотром, других обращений к этому специалисту не было

Ранее сообщалось, что ряд демократов конгресса США призвали президента Байдена снять свою кандидатуру с выборов. Партия считает, что может получить серьезный ущерб, если действующий глава США будет участвовать в президентской гонке.

Сам же Байден неоднократно заявлял, что не собирается выходить из президентской гонки после провального выступления на дебатах с Трампом. Он пообещал победить на выборах своего предшественника.