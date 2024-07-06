Байден заявил, что он "остановил Путина" и расширил НАТО

Фото: depositphotos/palinchak

Президент Соединенных Штатов Джо Байден, аргументируя свою заявку на второй срок, назвал себя парнем, который смог "остановить Владимира Путина", расширить НАТО и сплотить полсотни стран вокруг Украины. Об этом он заявил в интервью ABC News.

Он также напомнил, что уговорил Японию расширить свой бюджет на оборону и добился от Южной Кореи инвестиций на миллиарды долларов в развитие полупроводниковой промышленности США.

Байден добавил, что не верит в многочисленные данные соцопросов американских СМИ, которые говорят о его отставании от основного конкурента на выборах – бывшего президента США Дональда Трампа. Он назвал подобные сообщения вбросами, а самого Трампа – патологическим лжецом.

Во время интервью глава Белого дома также заявил, что не проходил тест на когнитивные способности. При этом Байден уклонился от прямого ответа на вопрос, готов ли он обнародовать результаты подобного тестирования. Вместо этого он отметил, что результаты его работы на посту президента доказывают его профпригодность.

Байден выразил уверенность, что лидеры демократов в обеих палатах американского конгресса никогда не попросят его сняться с предвыборной гонки.

Ранее Джо Байден в очередной раз заявил, что не собирается выходить из президентской гонки после провального выступления на дебатах с Трампом. Он пообещал победить на выборах своего предшественника.

По информации американских СМИ, демократическая партия не знает, кем заменить Байдена на предстоящих выборах. Так, все претенденты демократов, среди которых вице-президент США Камала Харрис и губернатор штата Калифорния Гэвин Ньюсом, уступают Трампу.