Байден признался, что у него есть план преемника

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Американский президент Джо Байден признался, что у него имеется план преемственности. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на слова главы Белого дома.

Вместе с тем Байден не стал уточнять, в чем именно заключается его план, и кто избран на роль его преемника. Он подчеркнул, что по-прежнему уверен в своих силах на второй президентский срок.

В конце июня состоялись дебаты Байдена и экс-президента США Дональда Трампа. Во время них оппоненты обменялись различными оскорблениями.

Вскоре американские СМИ обратили внимание, что в ходе дебатов Байден выступил в невыгодном свете на фоне Трампа, постоянно допускав оговорки, а также путавшись в цифрах и фактах.

На фоне провальных дебатов появилась информация, что демократическая партия не знает, кем заменить Байдена на предстоящих выборах. По данным журналистов, все претенденты демократов, среди которых вице-президент США Камала Харрис и губернатор штата Калифорния Гэвин Ньюсом, уступают Трампу.