Байден вновь заявил, что не выйдет из президентской гонки и одолеет Трампа

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Американский лидер Джо Байден в очередной раз заявил, что не собирается выходить из президентской гонки в этом году, и пообещал победить на выборах экс-главу Белого дома Дональда Трампа. Об этом он сообщил во время митинга своих сторонников в штате Висконсин.

"С момента проведения дебатов было много спекуляций на тему того, что же будет делать Джо. Продолжит ли он участие в гонке? Покинет ее? Что он намерен предпринять? Таков мой ответ: я остаюсь и я намерен одержать победу", – приводит РИА Новости слова Байдена.

Одновременно с этим президент США также вновь признал, что выступил не лучшим образом на недавних дебатах с Трампом.

Дебаты Байдена и Трампа прошли 28 июня. Во время них оппоненты обменялись различными оскорблениями.

Спустя некоторое время американские СМИ обратили внимание, что в ходе дебатов Байден выступил в невыгодном свете на фоне Трампа, постоянно допускав оговорки, а также путавшись в цифрах и фактах.

Позже Байден связал свое провальное выступление с многочисленными зарубежными поездками незадолго до дебатов.

По информации местных изданий, президент США также прошел медицинское обследование после дебатов, о чем он, в частности, заявил на закрытой встрече с более чем 20 губернаторами-демократами.