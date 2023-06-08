ЗАЭС продолжает забор воды из Каховского водохранилища – МАГАТЭ

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Запорожская АЭС (ЗАЭС) продолжает осуществлять забор воды для охлаждения из Каховского водохранилища. Об этом сообщается в заявлении Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на сайте организации.

По словам главы агентства Рафаэля Гросси, процесс забора воды на станции продолжается, несмотря на то, что уровень воды достиг той отметки, при которой насосы больше не смогли бы работать.

Эксперты МАГАТЭ заявили, что уровень воды в водохранилище падает со скоростью 4–7 сантиметров в час. По состоянию на вечер 8 июня уровень воды упал до 12,7 метра.

Согласно новым прогнозам, ЗАЭС сможет осуществлять забор воды при падении уровня до 11 метров или ниже. Вместе с тем общая ситуация с ядерной безопасностью остается крайне неустойчивой и потенциально опасной, заявил Гросси.

Ранее гендиректор компании "Росатом" Алексей Лихачев сообщил, что сотрудники Запорожской АЭС готовы к сценарию возможной потери необходимого количества воды. По его словам, персонал станции просчитывал подобный риск-сценарий с первых дней работы на АЭС.

Дамба Каховской ГЭС была подорвана в ночь на 6 июня. По версии российских властей, это сделала украинская сторона. Глава Новой Каховки Владимир Леонтьев назвал произошедшее терактом.

В этот же день власти ввели режим ЧС на территории Новокаховского городского округа. Местный уровень реагирования был установлен с 12:00 6 июня. Режим ЧС был объявлен и в Херсонской области.

По последним данным, число погибших после разрушения Каховской ГЭС возросло до семи человек. 60 человек были госпитализированы.

Уровень воды у Новой Каховки упал на два метра от пика после разрушения Каховской ГЭС