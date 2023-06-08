В Пентагоне заявили, что США продолжают выяснять обстоятельства разрушения Каховской ГЭС

Фото: ТАСС/Оперативный штаб Новой Каховки

США продолжают выяснять детали разрушения Каховской ГЭС. Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что американская сторона пока не готова возложить ответственность на кого-либо. Об этом сообщает РИА Новости.

"Пока нет, мы все еще изучаем это", – сказал он.

Райдер добавил, что министерство обороны США также пока не готово объявлять о дополнительной помощи Украине после разрушения Каховской ГЭС.

Дамба Каховской ГЭС была взорвана в ночь на 6 июня. Российские власти утверждают, что это сделала украинская сторона. С их мнением в том числе согласился президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Глава Новой Каховки Владимир Леонтьев назвал произошедшее терактом.

Власти ввели режим ЧС на территории Новокаховского городского округа. Местный уровень реагирования был установлен с 12:00 6 июня. Режим ЧС также был объявлен и в Херсонской области.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о террористическом акте. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливают.

Ранее врио главы Херсонской области Владимир Сальдо заявлял, что число погибших после разрушения Каховской ГЭС возросло до семи человек. 60 человек были госпитализированы.



Уровень воды у Новой Каховки упал на два метра от пика после разрушения Каховской ГЭС