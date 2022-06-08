Всемирный банк одобрил дополнительную помощь Украине на 1,49 млрд долларов

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Совет директоров Всемирного банка одобрил дополнительную помощь Украине в размере 1,49 миллиарда долларов. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте международной организации.
Отмечается, что новое финансирование станет частью пакета помощи размером более чем 4 миллиарда долларов. Указывается, что данные средства будут направлены на выплаты заработной платы социальным работникам и госслужащим Украины.
Ранее сообщалось, что конгресс США одобрил законопроект о помощи Украине в размере 40 миллиардов долларов. При рассмотрении документа палатой представителей сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол заблокировал данный проект и потребовал внести поправки об ужесточении надзора за расходованием средств. Однако при голосовании в сенате документ набрал достаточное для принятия количество голосов.
До этого в Штатах одобрили законопроект, позволяющий поставлять Украине вооружения по ленд-лизу. Согласно документу, в 2022 и 2023 годах глава Белого дома может дать администрации США указание по предоставлению во временное пользование военной техники и имущества украинскому правительству или правительствам стран Восточной Европы, на которые якобы оказала воздействия проводимая Россией специальная военная операция по защите ЛНР и ДНР.
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