Армия Израиля сообщила о первых военных потерях в Ливане

Фото: AP Photo/Mohammed Zaatari

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) понесла первые военные потери в Ливане, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ЦАХАЛ.

Уточняется, что в ходе операции против движения "Хезболлах" Израиль потерял двоих военных. В списке погибших значится боец инженерных войск, старший сержант Майер Хатар из населенного пункта Мадждаль-Шамс. Имя второго солдата пока не разглашается, но будет обнародовано позднее.

Эскалация на Ближнем Востоке началась 28 февраля, когда США и Израиль нанесли удары по Ирану. В ответ Тегеран ударил по израильской территории, а также американским военным базам, расположенным в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

Также атаку на Израиль начала "Хезболла". В ответ еврейское государство провело серию ударов по Ливану и городу Бейруту в частности. Кроме того, один из снарядов попал в отель, из-за чего погибли трое и пострадали 9 человек.

