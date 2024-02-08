Запад через НКО навязывает россиянам идеи этнической разобщенности – ГП РФ

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Запад усиливает давление на Россию через подконтрольные организации в преддверии выборов президента, сообщила старший прокурор управления по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму Генпрокуратуры РФ Татьяна Лазарева.

В связи с этим объектами особого внимания Генпрокуратуры стали международные НПО, которые действуют в интересах недружественных стран.

"Если в 2021 году нами приняты решения о признании нежелательной деятельности 18 иностранных организаций, в 2022 году – 23, то в прошлом году таких организаций уже было 58", – приводит слова Лазаревой РИА Новости.

По ее словам, все неправительственные организации, признанные нежелательными в России, так или иначе были нацелены на подрыв авторитета власти и дискредитацию проводимой государством внутренней и внешней политики.

Ранее сообщалось, что в Кодекс РФ об административных правонарушениях и Уголовный кодекс РФ хотят внести изменения из-за увеличения числа категорий нежелательных организаций. Предлагается внести в список нежелательных в РФ не только неправительственные организации (НПО), но и государственные иностранные и международные организации, которые будут представлять угрозу безопасности России.

Президентские выборы в РФ пройдут с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно будет онлайн.

В выборах примут участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

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