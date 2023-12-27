Минюст включил Global Investigative Journalism Network в перечень нежелательных НПО в РФ

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Российский Минюст признал деятельность американской организации Global Investigative Journalism Network ("Глобальная сеть журналистов-расследователей") нежелательной на территории РФ. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Помимо этого, в список нежелательных международных неправительственных организаций добавили британскую организацию True Russia Limited ("Настоящая Россия"), американскую Russian America for Democracy in Russia ("Русская Америка за демократию в России") и Helpdesk Media Foundation ("Медиафонд "Служба поддержки") с регистрацией в Латвии.

В частности, одним из основателей True Russia Limited является Борис Акунин (Григорий Чхартишвили), ранее включенный Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов. Как сообщали СМИ, в отношении него возбудили уголовное дело о публичном оправдании терроризма и за распространение фейков о российской армии.

