Минюст РФ внес RAND Corporation в реестр нежелательных организаций

Фото: 123RF/vladj55

Деятельность американской организации RAND Corporation признали нежелательной на территории РФ. Как следует из данных Минюста России, компанию внесли в соответствующий реестр.

Речь идет о некоммерческой исследовательской организации, предоставляющей услуги государственным учреждениям Соединенных Штатов, Европы, Среднего Востока и Азии.

Ранее ведомство признало американский "Центр анализа европейской политики" нежелательным в России. До этого аналогичное решение приняла Генпрокуратура РФ.

По информации с сайта CEPA, центр занимается "укреплением трансатлантического альянса посредством передовых исследований, анализа и программ".

