Польская Civil Council попала в реестр нежелательных организаций в РФ

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Польская организация Civil Council ("Гражданский совет") попала в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России. Об этом сообщается на сайте Минюста РФ.

Организация попала в реестр на основании решения российской Генпрокуратуры.

9 ноября министерство юстиции России признало деятельность украинского центра "Свидетелей Иеговы" (запрещенная в России экстремистская религиозная организация) нежелательной на территории РФ.

Вместе с тем ведомство включило в перечень немецкую организацию "Общество Сторожевой башни, Библии и трактатов Свидетелей Иеговы Зельтерс/Таунус" и американскую организацию "Общество Сторожевой башни, Библии и трактатов Пенсильвании".

Еще раньше Минюст внес в подобный реестр австрийскую НПО Central European University. Отмечалось, что организация финансируется подконтрольными Джорджу Соросу структурами.