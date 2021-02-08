Политолог оценил заявление Борреля по итогам визита в Москву

Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко заявил, что непоследовательные высказывания главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля вызывают недоумение. Об этом сообщает RT.

"По его заключению в Москве он остался доволен тем, что разговор носил открытый и неангажированный характер. Получается, либо сам Боррель, либо ЕС заузили свою роль лишь до механизма давления на РФ", – сказал Оленченко.

По словам эксперта, Боррель мог изменить свое мнение после подсказок из Брюсселя.

"Жаль, что у руководства ЕС оказались столь непоследовательные лидеры", – заключил Оленченко.

Ранее в министерстве иностранных дел России удивились заявлению главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля после визита в Москву.

"С удивлением ознакомились с оценками Борреля итогов визита, они сильно контрастируют с его заявлениями, данными на пресс-конференции в Москве", – сообщили в МИД РФ.

Боррель по итогам визита в Москву сообщил, что Россия все больше отдаляется от Евросоюза. Он выразил сожаление, заявив, что Москва не хочет использовать возможность для более конструктивного диалога.

До этого Боррель заявил, что Евросоюз должен поддерживать диалог с Российской Федерацией, если желает стать глобальным игроком. Он подчеркивал, что данный процесс рассматривается как возможность влиять на вопросы безопасности и высказывать позицию по вопросам конфликтов в Сирии, Нагорном Карабахе, Украине, Белоруссии и Ливии.

