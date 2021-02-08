Политолог оценил заявление Борреля по итогам визита в Москву

Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ
Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко заявил, что непоследовательные высказывания главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля вызывают недоумение. Об этом сообщает RT.
"По его заключению в Москве он остался доволен тем, что разговор носил открытый и неангажированный характер. Получается, либо сам Боррель, либо ЕС заузили свою роль лишь до механизма давления на РФ", – сказал Оленченко.
По словам эксперта, Боррель мог изменить свое мнение после подсказок из Брюсселя.
"Жаль, что у руководства ЕС оказались столь непоследовательные лидеры", – заключил Оленченко.
Ранее в министерстве иностранных дел России удивились заявлению главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля после визита в Москву.
"С удивлением ознакомились с оценками Борреля итогов визита, они сильно контрастируют с его заявлениями, данными на пресс-конференции в Москве", – сообщили в МИД РФ.
Боррель по итогам визита в Москву сообщил, что Россия все больше отдаляется от Евросоюза. Он выразил сожаление, заявив, что Москва не хочет использовать возможность для более конструктивного диалога.
До этого Боррель заявил, что Евросоюз должен поддерживать диалог с Российской Федерацией, если желает стать глобальным игроком. Он подчеркивал, что данный процесс рассматривается как возможность влиять на вопросы безопасности и высказывать позицию по вопросам конфликтов в Сирии, Нагорном Карабахе, Украине, Белоруссии и Ливии.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: