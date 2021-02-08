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Москва 24

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Политика

03:15

В МИД РФ удивились заявлению Борреля после визита в Москву

политика

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

В МИД России выразили удивление заявлению главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля после визита в Москву. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее Боррель написал в своем блоге, что Россия все больше отдаляется от Евросоюза. Такое заявление глава дипломатии ЕС сделал по итогам визита в Москву.

"С удивлением ознакомились с оценками Борреля итогов визита, они сильно контрастируют с его заявлениями, данными на пресс-конференции в Москве", – сообщили в МИД РФ.

В ведомстве подчеркнули, что Боррель имел возможность дать собственную оценку своему визиту. В этом вопросе его никто не ограничивал ни во времени, ни в формате, отметили в российском дипведомстве.

"Возможно, по прилете в Брюссель главе евродипломатии объяснили, как нужно было расставить акценты, но тогда это лишь подтверждает, как и кем на самом деле формируется политика ЕС", – предположили в МИД РФ.

Ранее глава ведомства Сергей Лавров провел встречу Боррелем. В ходе беседы Лавров заявил, что "отсутствие нормальности" в отношениях РФ и ЕС не приносит пользы ни одной из сторон.

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