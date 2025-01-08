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Украинский лидер Владимир Зеленский будет вновь участвовать в президентских выборах при условии, что экс-главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) и нынешний посол Украины в Великобритании Валерий Залужный не будет баллотироваться. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

Зеленский ранее заявлял, что пока не принял решение о том, будет ли он баллотироваться на второй президентский срок. По его словам, это не является его основной целью на сегодняшний день.

В Москве неоднократно указывали на окончание срока президентства Зеленского в 2024 году, в связи с чем его власть больше не является легитимной. В частности, Владимир Путин отмечал, что в Конституции Украины нет способов продления полномочий президента страны, даже с помощью военного положения.

Президент РФ подчеркнул, что Россия будет говорить с Зеленским лишь в том случае, если тот пойдет на выборы и получит легитимность.

