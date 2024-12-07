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Всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 38 865 военнослужащих и 232 танка. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Кроме того, потери украинских войск составили 169 боевых машин пехоты, 123 бронетранспортера, 1 231 боевую бронированную машину, 1 096 автомобилей, 308 артиллерийских орудий, 40 пусковых установок РСЗО, 13 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, семь транспортно-заряжающих машин, 72 станции РЭБ, 13 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 27 единиц инженерной и другой техники.

Вместе с тем за сутки ВСУ потеряли свыше 380 военных. Также была уничтожена украинская боевая бронированная машина, четыре автомобиля и три миномета.

Бои с украинскими подразделениями в Курской области продолжаются с 6 августа. По этой причине в регионе введен режим ЧС федерального характера и действует режим КТО.

В свою очередь, Владимир Путин заявлял о своей уверенности в полном освобождении Курской области от формирований ВСУ. Президент также обращал внимание, что после того, как украинские войска покинут российские территории, там будет очень востребована работа волонтеров.

При этом украинский президент Владимир Зеленский говорил, что если вторжение в Курскую область окажет влияние на окончание конфликта на Украине, то Киев этим воспользуется. Однако, уточнял он, Украина не собирается захватывать российскую территорию.

