70 грузовиков с гумпомощью въехали за сутки в сектор Газа

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За 24 часа в сектор Газа въехали 70 грузовиков с гуманитарной помощью. Об этом сообщается на странице офиса координатора действий правительства Израиля на палестинских территориях (COGAT) в социальной сети X.

Транспортные средства прошли предварительную проверку на КПП "Рафах".

"Сегодня 70 грузовиков с международной гуманитарной помощью были осмотрены и доставлены в Газу через контрольно-пропускной пункт "Рафах". В грузовиках были медикаменты, продовольствие и вода", – отмечается в публикации.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля в ответ на это начала операцию "Железные мечи".

Боевики ХАМАС также напали на приграничные населенные пункты Израиля, взяв в заложники мирных жителей. По последним данным, число пленных составляет более 240 человек.

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху допустил небольшие паузы в военных операциях в секторе Газа для доставки гуманитарной помощи и освобождения заложников.

6 ноября Военно-воздушные силы Иордании сбросили на парашютах в иорданский полевой госпиталь в секторе Газа гуманитарный груз для оказания неотложной медицинской помощи.



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