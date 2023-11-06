Число погибших сотрудников агентства ООН для помощи палестинцам выросло до 88

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Число погибших сотрудников Агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в секторе газа достигло 88. Об этом со ссылкой на заявление глав гуманитарных ведомств ООН сообщает РИА Новости.

"Число сотрудников гуманитарных организаций, погибших с 7 октября, включает 88 сотрудников БАПОР", – указано в документе.

Там подчеркнули, что это самые большие потери ООН, которые когда-либо были зафиксированы за один конфликт.

Совместный документ был подписан заместителем генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартином Гриффитсом, главой Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедросом Аданом Гебрейесусом, исполнительным директором детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Кэтрин Рассел и другими.

Они также призвали к прекращению огня в секторе Газа и освобождению заложников. В заявлении подписавшиеся отметили, что с начала боевых действий в Газе прошло 30 дней и подчеркнули, что это должно остановиться.

Ранее пресс-секретарь Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Элизабет Троссел заявила, что Израиль совершает множество различных военных преступлений в Газе, но только компетентный суд сможет определить, является ли это геноцидом.

Число погибших жителей Палестины от ударов Израиля по сектору Газа превысило 9,7 тысяч человек.

