ВВС Иордании сбросили на парашютах гуманитарную помощь в госпиталь страны в Газе

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Военно-воздушные силы Иордании сбросили на парашютах в иорданский полевой госпиталь в секторе Газа гуманитарный груз для оказания неотложной медицинской помощи. Об этом со ссылкой на заявление короля Абдаллы II сообщает РИА Новости.

"Наши ... военно-воздушные силы ночью сбросили на парашютах средства для оказания неотложной медицинской помощи в иорданский полевой госпиталь в секторе Газа", – указано в заявлении.

Абдалла II также выразил поддержку палестинцам, которые пострадали при военных действиях в секторе Газа.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля в ответ на это начала операцию "Железные мечи".

Боевики ХАМАС также напали на приграничные населенные пункты Израиля, взяв в заложники мирных жителей. По последним данным, число пленных составляет более 240 человек.

Число погибших жителей Палестины от ударов Израиля по сектору Газа превысило 9,7 тысячи.

4 ноября сообщалось, что КПП "Рафах" пересекли 30 грузовиков с гуманитарной помощью. Они проследовали из Египта в сектор Газа. Транспорт вез продовольствие, медоборудование, воду и иные грузы. По данным СМИ, с 21 октября в Газу въехал 451 грузовик.



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