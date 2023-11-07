Нетаньяху допустил "небольшие паузы" в военных операциях в Газе

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху допустил небольшие паузы в военных операциях в секторе Газа для доставки гуманитарной помощи и освобождения заложников. Об этом он заявил в интервью телекомпании ABC.

"Прекращения огня без освобождения заложников не будет. Тактические же, небольшие паузы – час здесь, час там – у нас они были раньше, я полагаю, мы проверим обстоятельства, чтобы обеспечить доставку гуманитарной помощи и освобождение единичных заложников", – сказал он.

Нетаньяху отметил, что согласен с тем, что доставка гуманитарной помощи в сектор Газа должна осуществляться. По его словам, по этому вопросу Израиль координируется с "американскими друзьями и президентом Джо Байденом".

Кроме того, премьер-министр заявил, что ответственность за безопасность в секторе Газа на протяжении неопределенного времени после окончания конфликта будет нести Израиль.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля в ответ на это начала операцию "Железные мечи".

Боевики ХАМАС также напали на приграничные населенные пункты Израиля, взяв в заложники мирных жителей. По последним данным, число пленных составляет более 240 человек.

В ответ на это Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи". 31 октября премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху сообщил, что военная операция в Газе вошла в третью фазу.

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