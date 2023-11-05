Третья партия гумпомощи от РФ для жителей Газы направлена в Египет

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Третья партия гуманитарной помощи от России для жителей сектора Газа направлена в Египет. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ.

Уточняется, что два спецборта МЧС доставят 60 тонн гуманитарного груза. Самолеты Ил-76 вылетели из международного аэропорта Грозный в Египет.

Жителям Газы передадут еду, матрасы, подушки и средства личной гигиены. Доставка гуманитарной помощи осуществляется по поручению Владимира Путина и главы МЧС РФ Александра Куренкова.

По прилете гуманитарный груз передадут Египетскому сообществу Красного Полумесяца, оно уже перенаправит его жителям Газы.

Ранее ведомство доставило в Египет еще одну партию гуманитарной помощи для населения сектора Газа.

Два спецборта министерства совершили посадку в Каире. Самолеты доставили для жителей Газы 28 тонн груза, в который вошли лекарства, гемостатические средства и перевязочный материал.

Ближневосточный конфликт обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля ответила на это операцией "Железные мечи".

В результате эскалации конфликта в секторе Газа погиб 9 061 человек, еще 32 тысячи граждан пострадали. Со стороны Израиля погибли более 1,4 тысячи человек и еще 5,4 тысячи пострадали.

Новости мира: спецборт МЧС РФ доставил 27 тонн гумпомощи для населения сектора Газа