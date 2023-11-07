СБ ООН проведет 9 ноября открытое заседание по Ближнему Востоку

Фото: depositphotos/ognjen1234

Совбез ООН проведет 9 ноября открытое заседание по конфликту на Ближнем Востоке. Об этом заявила постоянный представитель ОАЭ при ООН Лана Заки Нусейба.

"Открытое заседание (СБ ООН) состоится в четверг", – приводит ее слова ТАСС.

Она также сообщила, что СБ ООН проводит консультации по подготовленному "десяткой" непостоянных членов Совбеза проекту ближневосточной резолюции. По словам Нусейбы, все 15 членов Совета безопасности задействованы в работе над текстом документа.

Ранее постоянный представитель России при всемирной организации Василий Небензя заявил, что Совбез ООН фактически парализован из-за позиции США по палестино-израильскому конфликту. По его словам, именно из-за них Совбез до сих пор не смог принять резолюцию с неотложным требованием прекращения огня.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля в ответ на это начала операцию "Железные мечи".

Число погибших жителей Палестины от ударов Израиля по сектору Газа превысило 10 тысяч человек.



Путин заявил, что позиция РФ по Ближнему Востоку базируется на принципе двух государств