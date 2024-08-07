Глава МИД Израиля призвал как можно скорее устранить нового главу политбюро ХАМАС

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Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац призвал как можно скорее устранить нового главу политбюро палестинского движения ХАМАС Яхью Синвара. Об этом он заявил в соцсети X.

"Назначение главного террориста Яхьи ас-Синвара новым лидером ХАМАС вместо Исмаила Хании – еще одна веская причина для того, чтобы как можно скорее устранить его и стереть мерзкую организацию с лица земли", – написал Кац.

Глава ХАМАС в Газе Яхья Синвар стал новым руководителем политбюро палестинского радикального движения после гибели предыдущего председателя Исмаила Хании. О смерти последнего стало известно 31 июля.

По данным СМИ, ракета, попавшая в здание, где Хания останавливался на ночь, была запущена с воздуха из иностранного государства. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи в связи с этим приказал нанести удар по Израилю.

