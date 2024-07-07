ТАСС: украинский берег пограничной реки Тисы обнесен колючей проволокой

Фото: телеграм-канал "Политика Страны"

Забор из колючей проволоки возведен на украинском берегу пограничной реки Тисы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

По их данным, на обочине дороги вдоль зарослей у речного берега видны проволочные заграждения.

В Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины сообщили, что не меньше 45 человек погибли, пытаясь пересечь границу и избежать мобилизации. Так, в мае 2024 года при попытке переплыть пограничную реку Тису погибли 10 человек, уточнили в ведомстве.

Представитель погранслужбы Андрей Демченко заявлял, что уклонисты от армии постоянно принимают попытки незаконно выехать с Украины. По его словам, подобные случаи фиксируются ежедневно, а больше всего их на границе с Молдавией и Румынией.

Президент Украины Владимир Зеленский принял решение об ужесточении мобилизации в апреле. Так, украинцы обязаны в период мобилизации иметь при себе военно-учетные документы и предъявлять их по требованию полиции или сотрудников военкомата.