Воздушная тревога объявлена в Киеве и ряде областей Украины

Фото: ТАСС/Zuma

В Киеве и нескольких украинских областях объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения.

Сигналы об опасности с воздуха начали поступать в 19:24. Согласно данным, о воздушной тревоге предупредили жителей Киевской, Николаевской, Кировоградской, Винницкой, Черкасской областей, а также находящихся на подконтрольных ВСУ территориях Херсонской области.

Несколько дней назад в Одессе были слышны взрывы. По информации местных СМИ, после этого в городе было зафиксировано возгорание. Тогда же объявили воздушную тревогу.

До этого взрывы прогремели в Харькове и области. По информации мэра региона, в городе зафиксировали шесть взрывов.

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