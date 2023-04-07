07 апреля, 19:58Политика
Воздушная тревога объявлена в Киеве и ряде областей Украины
Фото: ТАСС/Zuma
В Киеве и нескольких украинских областях объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения.
Сигналы об опасности с воздуха начали поступать в 19:24. Согласно данным, о воздушной тревоге предупредили жителей Киевской, Николаевской, Кировоградской, Винницкой, Черкасской областей, а также находящихся на подконтрольных ВСУ территориях Херсонской области.
Несколько дней назад в Одессе были слышны взрывы. По информации местных СМИ, после этого в городе было зафиксировано возгорание. Тогда же объявили воздушную тревогу.
До этого взрывы прогремели в Харькове и области. По информации мэра региона, в городе зафиксировали шесть взрывов.
ВС РФ пресекли украинскую контратаку в ДНР
Читайте также
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!